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Про событие
Группа Crust сыграет вместе с Ad Nihil. Кому-то пора напомнить, что цикл вечных страданий не прервётся и покой нужно искать в себе на протяжении всей жизни. Через всепоглощающую стену звука монолитной музыки Crust и Ad Nihil ты найдёшь это знание — или хотя бы отвлечёмся, погрузившись в пучину мрачного метала.
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