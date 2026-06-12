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Crust / Ad Nihil

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа Crust сыграет вместе с Ad Nihil. Кому-то пора напомнить, что цикл вечных страданий не прервётся и покой нужно искать в себе на протяжении всей жизни. Через всепоглощающую стену звука монолитной музыки Crust и Ad Nihil ты найдёшь это знание — или хотя бы отвлечёмся, погрузившись в пучину мрачного метала.

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