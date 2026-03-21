Фанечка продаёт сахарные леденцы на Большой Покровской. Она живёт здесь всю жизнь. Однажды ей снится сон, в котором она маленькая путешествует по Студёному кварталу. Снится ей всё, что она когда-то видела, слышала, трогала, о чём мечтала. Прихватив с собой фонарик, ты отправишься в путешествие-сновидение по старинному кварталу вместе с проводником — Фанечкой. Будешь разгадывать тайны квартала, подслушивать сокровенные мысли его жителей. Познакомимся с самым старым дубом в городе и посмотрим на уникальную архитектуру. А ещё узнаешь, какие же на вкус сахарные леденцы? Что тебя ждёт? 1. Интерактивная прогулка по старинному кварталу в центре города 2. Знакомство с историей и архитектурой города в игровом формате 2. Сладкие угощения со смыслом