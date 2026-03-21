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  1. Нижний Новгород
  2. События

Что с Фанечкой было?

Точка старта: ул. Б. Покровская, 30а (у арки в Холодный переулок)

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 6+

Про событие

Фанечка продаёт сахарные леденцы на Большой Покровской. Она живёт здесь всю жизнь. Однажды ей снится сон, в котором она маленькая путешествует по Студёному кварталу. Снится ей всё, что она когда-то видела, слышала, трогала, о чём мечтала. Прихватив с собой фонарик, ты отправишься в путешествие-сновидение по старинному кварталу вместе с проводником — Фанечкой. Будешь разгадывать тайны квартала, подслушивать сокровенные мысли его жителей. Познакомимся с самым старым дубом в городе и посмотрим на уникальную архитектуру. А ещё узнаешь, какие же на вкус сахарные леденцы? Что тебя ждёт? 1. Интерактивная прогулка по старинному кварталу в центре города 2. Знакомство с историей и архитектурой города в игровом формате 2. Сладкие угощения со смыслом

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