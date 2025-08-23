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Читаем пиксели: лекция о видеоиграх, основанных на литературных произведениях
Библиотека Успенского, Ильинская улица, 146
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Познавательная лекция о том, как книги влияют на индустрию геймдизайна и не только. Традиционно библиотекари воюют с видеоиграми, так как они, в том числе, отвлекают от чтения книг. Но на самом деле литература, безусловно, повлияла на и эту область искусства. И хотя чтение полноценной книги игра практически никогда не заменит, стать источником знакомства с ней — почему бы и нет?
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