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Читаем пиксели: лекция о видеоиграх, основанных на литературных произведениях

Библиотека Успенского, Ильинская улица, 146

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Познавательная лекция о том, как книги влияют на индустрию геймдизайна и не только. Традиционно библиотекари воюют с видеоиграми, так как они, в том числе, отвлекают от чтения книг. Но на самом деле литература, безусловно, повлияла на и эту область искусства. И хотя чтение полноценной книги игра практически никогда не заменит, стать источником знакомства с ней — почему бы и нет?

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