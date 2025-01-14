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Чайная перезагрузка

Пуэрная, ул. Варварская, 14

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Январская чайная дегустация, которая поможет тебе познакомиться с интересными сортами чая (отлично подходящими для зимы) и задать все интересующие вопросы специалисту в этом деле! Что планируется? - Габа с горы Иу, - Те гуань инь Хуасян из Сянхуа (Осень 2024 года), - Жоу Гуй от Мастера У Жуйтюань, - Шу пуэр Гунтин типсовый завода «Кунминг». Запись осуществляется в директе сообщества (https://vk.com/puernaya_nn) или по номеру телефона +7(999)394-96-66 по предоплате

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