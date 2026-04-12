Чай и спокойствие на душе. Что может быть лучше? Что тебя ждёт: — Медитация с поющими чашами — Чайная церемония: попробуешь несколько сортов китайского чая — Камерная атмосфера (до 8 участников) Стоимость участия: 1500 рублей за одного человека, 1200 рублей с каждого при оплате за двоих. Запись осуществляется 👉🏻 Дом йоги Обнимасана | Нижний Новгород по предоплате.