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  1. Нижний Новгород
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Чайная медитация

Варварская улица, 40Б

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Чай и спокойствие на душе. Что может быть лучше? Что тебя ждёт: — Медитация с поющими чашами — Чайная церемония: попробуешь несколько сортов китайского чая — Камерная атмосфера (до 8 участников) Стоимость участия: 1500 рублей за одного человека, 1200 рублей с каждого при оплате за двоих. Запись осуществляется 👉🏻 Дом йоги Обнимасана | Нижний Новгород по предоплате.

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