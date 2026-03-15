Традиции немецкого чаепития: история, церемония, чайный этикет, дегустация, игры за столом. На встрече ты узнаешь о самом чайном регионе в Германии, о методиках заваривания разных сортов чая, об основных правилах чайного этикета. А ещё попробуешь хрустящее печенье по авторским рецептам. Будут игры и розыгрыши в чайной тематике.