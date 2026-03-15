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Чаепитие по-немецки

Дом Эвениуса, Студёная улица, 45

Начало:

Завершение:

1150₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Традиции немецкого чаепития: история, церемония, чайный этикет, дегустация, игры за столом. На встрече ты узнаешь о самом чайном регионе в Германии, о методиках заваривания разных сортов чая, об основных правилах чайного этикета. А ещё попробуешь хрустящее печенье по авторским рецептам. Будут игры и розыгрыши в чайной тематике.

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