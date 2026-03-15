Чаепитие по-немецки
Дом Эвениуса, Студёная улица, 45
Начало:
Завершение:
1150₽
Возраст 6+
Еда
Про событие
Традиции немецкого чаепития: история, церемония, чайный этикет, дегустация, игры за столом. На встрече ты узнаешь о самом чайном регионе в Германии, о методиках заваривания разных сортов чая, об основных правилах чайного этикета. А ещё попробуешь хрустящее печенье по авторским рецептам. Будут игры и розыгрыши в чайной тематике.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи