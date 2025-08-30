Carbon Shuffle
Почаинская улица, 17Ж
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Давно не слышались, карбоновые. Ровно год у организаторов не получалось собрать все паззлы воедино, чтобы снова подарить тебе ту безмятежную атмосферу и драйв, которые есть на вечеринках. Но сейчас они вернулись с хорошими новостями. KTOKTO LOWKEYNJ PAPER (DJ SET + LIVE) DJPRIME HYPOTHESE VETV Условия входа: 0р — с репостом и отметкой @carbon8nn https://vk.com/wall-168338337_1182 500р — без внимания к ивенту Списки репостов закрываются 29 августа в 23:00 Оплата на входе.
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