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Call The Vatican

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Нужно готовиться, ведь Call The Vatican снесут твою крышу брейкдауном. Умопомрачительный дэткор / мемкор бэнд отправляется в новый тур на встречу с поклонниками тяжелой музыки. Стены и пол под твоими ногами задрожат от массива живого и брутального звука, будто предваряя портал в ад, не выходя из сёкл-пита.

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