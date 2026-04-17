Нужно готовиться, ведь Call The Vatican снесут твою крышу брейкдауном. Умопомрачительный дэткор / мемкор бэнд отправляется в новый тур на встречу с поклонниками тяжелой музыки. Стены и пол под твоими ногами задрожат от массива живого и брутального звука, будто предваряя портал в ад, не выходя из сёкл-пита.