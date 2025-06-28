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Бункер Б
улица Володарского, 40
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
На Земле грядёт глобальная катастрофа. Тебе повезло, ты оказался перед входом в спасательный бункер, в котором можно пережить самый опасный период. И ты, возможно, не только выживешь, но и станешь тем героем, что спасёт человечество. Есть проблема: попасть в бункер смогут не все — а лишь половина из участников. Генератор кислорода в бункере рассчитан строго на определённое число человек. Остальные будут обречены встречать катастрофу снаружи. Игротека будет идти три дня подряд: 28.06 (пятница) 18:00 29.06 (суббота) в 18:00 30.06 (воскресенье) в 18:00 Стоимость: 300р (https://vk.com/wall-134218543_9996) с репостом и предоплатой/ 400р на месте. Регистрация обязательна. Бесплатные чай-печеньки-конфетки.
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