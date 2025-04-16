Выбор редакции
Британский фольклор: суеверия и магия в истории Туманного Альбиона
«Дирижабль - Книжный Нижний», Большая Покровская улица, 46
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Поговоришь о мистических традициях Великобритании и о том, как они нашли свое отражение в классической и современной культуре — от подозрений королевской династии Стюартов в колдовстве до «похищенного феями» шотландского пастора, от ныне знаменитого языческого рогатого бога среди персонажей Шекспира до государственных плакатов и сувениров времен Первой мировой войны. Об этом и о многом другом расскажет Анна Ефименко — московская писательница, автор ряда книг, историк, филолог, специалист по фольклору Великобритании и хозяйка мастерской британских фолк-артефактов. Писательница также представит несколько своих художественных романов, посвященных историческому образу народного знахаря в английской провинции начала XIX века.
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