Поговоришь о мистических традициях Великобритании и о том, как они нашли свое отражение в классической и современной культуре — от подозрений королевской династии Стюартов в колдовстве до «похищенного феями» шотландского пастора, от ныне знаменитого языческого рогатого бога среди персонажей Шекспира до государственных плакатов и сувениров времен Первой мировой войны. Об этом и о многом другом расскажет Анна Ефименко — московская писательница, автор ряда книг, историк, филолог, специалист по фольклору Великобритании и хозяйка мастерской британских фолк-артефактов. Писательница также представит несколько своих художественных романов, посвященных историческому образу народного знахаря в английской провинции начала XIX века.