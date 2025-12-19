Готовь свои самые смелые образы и запасайся энергией, превращают бар Синий Кот в главную площадку brat-эстетики. Brat Party — дань уважения Charli XCX и её культовому альбому «Brat». Проживают его от первых нот «360» до залихватского «I might say something stupid». Что тебя ждёт: DJs — DARI, FolSpectr, Shelkovaya BRAT-фотозона Спешалы по мотивам треков Розыгрыши призов (спойлер: создавать их будут вместе) Секретная активность — о ней ты узнаешь прямо на вечеринке