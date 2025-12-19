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Brat Party

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Готовь свои самые смелые образы и запасайся энергией, превращают бар Синий Кот в главную площадку brat-эстетики. Brat Party — дань уважения Charli XCX и её культовому альбому «Brat». Проживают его от первых нот «360» до залихватского «I might say something stupid». Что тебя ждёт: DJs — DARI, FolSpectr, Shelkovaya BRAT-фотозона Спешалы по мотивам треков Розыгрыши призов (спойлер: создавать их будут вместе) Секретная активность — о ней ты узнаешь прямо на вечеринке

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