Выбор редакции
Boys don’t cry
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка, наполненная атмосферным роком. В этот день диджеями будут два именинника: Sprinkls и Mitya By. Первую часть вечеринки проведёшь на танцполе, где будут звучать треки с мощными гитарными рифами и задумчивыми текстами: начиная постпанком и двигаясь к более жизнерадостному року. А вторую часть вечера - около бара, где будет ставиться различный горячо любимый винил. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи