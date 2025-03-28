Вечеринка, наполненная атмосферным роком. В этот день диджеями будут два именинника: Sprinkls и Mitya By. Первую часть вечеринки проведёшь на танцполе, где будут звучать треки с мощными гитарными рифами и задумчивыми текстами: начиная постпанком и двигаясь к более жизнерадостному року. А вторую часть вечера - около бара, где будет ставиться различный горячо любимый винил. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.