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Boys don’t cry

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, наполненная атмосферным роком. В этот день диджеями будут два именинника: Sprinkls и Mitya By. Первую часть вечеринки проведёшь на танцполе, где будут звучать треки с мощными гитарными рифами и задумчивыми текстами: начиная постпанком и двигаясь к более жизнерадостному року. А вторую часть вечера - около бара, где будет ставиться различный горячо любимый винил. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

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