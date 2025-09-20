Борис Зелигер — опытный стендап-комик, чьи концерты на YouTube, и выступления в шоу «Токсики» Ильи Соболева произвели настоящий фурор. Борис представляет интеллектуальный стендап, поэтому его взгляд на любые темы уникален: это придаёт выступлениям тонкость, элегантность и особую глубину юмора. В новом концерте Борис раскрывает тему семьи. Какой он — «брачный анархист»?