Своп цветов, книг и настольных игр. Перед началом свопа пройдет эко-лекция от Эльвиры Сайфулиной «Экологичный дом: семь простых секретов». Можно приносить: — комнатные растения, отростки, черенки; — книги; — настольные игры. Все вещи должны быть в хорошем состоянии, комплектные, без пятен и грязи, без запаха и шерсти, настолки должны быть комплектные. Проверь растения, чтобы на них не было болезней и вредителей. Можно просто принеси вещь и ничего не брать? Можно! Можно ничего не приносить, но что-то взять? Можно! На свопах действуют следующие правила и система жетонов: 1) На своп можно приносить вещи строго по объявленной тематике и в хорошем состоянии; 2) Отдать вещи можно только на стол приёма, где организаторы их отсматривают на соответствие тематике, отсутствие повреждений и т. п.; 3) Взять вещь можно только со стола выдачи; 4) Каждый участник получает на входе 5 жетонов, которые можно обменять на 5 предметов или распространенных цветов. А также 1 специальный жетон, на который можно обменять 1 цветок из категории «Редкие цветы». Если ты взял редкий цветок изменить решение нельзя, взять редкий цветок на жетон другого участника — нельзя. Все жетоны, которые не пригодились нужно сдать организаторам.