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У дяди Краса юбилей – в городе объявлен праздничный кутеж. Газеты пестрят заголовками: «от алкогольного тумана до ясной головы», «безымянный кошмар», «он мешал спирт с безрассудством». Бомонд глазеет, старики взволнованы, дети пачкают исподнее. Премьера – дядя Крас и его третий десяток.
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