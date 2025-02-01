У дяди Краса юбилей – в городе объявлен праздничный кутеж. Газеты пестрят заголовками: «от алкогольного тумана до ясной головы», «безымянный кошмар», «он мешал спирт с безрассудством». Бомонд глазеет, старики взволнованы, дети пачкают исподнее. Премьера – дядя Крас и его третий десяток.