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Биртман

Premio Centre, Нижне-Волжская набережная, 1В

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Биртман» — остроумие и упрямый оптимизм — вопреки всему. За 10 лет у группы получилось многое, например раскрепостить Василия Уткина в легендарном клипе, или записать песню «Когда отрубят You Tube» за два года до... Но самое главное в песнях «Биртман» с неизменной ухмылкой довольно тонко отражается современная реальность, и даже в самые хмурые времена песни наполнены упрямым оптимизмом и юмором. На счету группы — пять альбомов и множество синглов, которые принесли ей большую любовь слушателей и закрепили за «Биртманом» статус одного из самых самобытных коллективов последних лет. Песни группы звучат на радио, в кино и сериалах.

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