«Биртман» — остроумие и упрямый оптимизм — вопреки всему. За 10 лет у группы получилось многое, например раскрепостить Василия Уткина в легендарном клипе, или записать песню «Когда отрубят You Tube» за два года до... Но самое главное в песнях «Биртман» с неизменной ухмылкой довольно тонко отражается современная реальность, и даже в самые хмурые времена песни наполнены упрямым оптимизмом и юмором. На счету группы — пять альбомов и множество синглов, которые принесли ей большую любовь слушателей и закрепили за «Биртманом» статус одного из самых самобытных коллективов последних лет. Песни группы звучат на радио, в кино и сериалах.