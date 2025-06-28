Всероссийский фестиваль вина, где за один день в непринужденной атмосфере ты сможешь сравнить вина из разных регионов, научиться различать сорта винограда, узнать как правильно и в какой последовательности дегустировать. Что тебя ждёт: —Безлимитная дегустация зарубежных и российских вин — Обучающие лекции в формате дегустации топовых вин от ведущих сомелье и мировых виноделен — Гастрономическая зона с вкусным сопровождением к дегустационному салону, блюда от шефов и гастро-партнеров. — Музыкальная программа и фотограф и стильные локации — Возможность лично пообщаться с виноделами и винными экспертами