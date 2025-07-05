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Best Prom Night

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Все в школе смотрели американские подростковые комедии. И многие мечтали попасть на настоящий Выпускной Бал из фильма. Пора дать тебе такую возможность! Ты выходишь из лимузина в роскошном наряде, а тебя уже снимают на Polaroid. Красная дорожка шуршит под подошвой, папарацци слепят вспышками, а внутри — всё, о чём мечталось в школьных тетрадях. Выпускной бал как в самых любимых американских фильмах: музыка, лимузин, танцы до утра, пунш, бир-понг, фотки в альбом, рок-группа, любовная драма, Король и Королева и чуть-чуть слёз под Olivia Rodrigo. Ты не просто приходишь на вечеринку — ты влетаешь в свою главную роль! Это не просто выпускной. Это день, который ты будешь вспоминать со словами «…а потом такое началось!» Ожидается подорожание билетов.

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