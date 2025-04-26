Будешь делать и украшать вкусный весенний бенто-торт. А потом его есть! Тебя ждут: — Сборка тортика с выбором начинки; — Выравнивание кремчизом; — Декор разноцветным кремом, бусинами, сердечками на выбор/ Свобода творчества в сопровождении мастера; — Чаепитие и общение. Мастер-классы подойдут как для начинающих, так и для опытных художников и кулинаров. Организаторы обеспечат все необходимые материалы и инструменты для создания шедевров, а также подробную инструкцию и помощь специалистов. Весь процесс сопровождается работой профессионалов, которые помогут любому, даже самому далекому от творчества клиенту.