Беговая экскурсия «От Кремля до Метеора»
Памятник «Метеор», площадь Буревестника
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500₽
Возраст 16+
Про событие
Новое беговое приключение по Сормовскому району города: от легенды о Марьи до индустриальных гигантов, от бурлацкой «Варихи» до фантастических экранопланов. И всё это история одного района. Маршрут будет пролегать по Сормовскому парку, центру Сормово и главным улицам района. Дистанция: 9 км Темп: 6:30-7:00 Беговую экскурсию проведёт Олег Краснов — марафонец и волонтер фонда «Больше Чем Можешь».
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