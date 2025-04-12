Бади Контакт
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка творческого объединения Бади Контакт из Нижнего Новгорода во главе с Ильей (CALL ME ILYA) и Димой (LADIDADIDA). В клубе Ressourse будешь рейвиться всю ночь под Hard House, Techno, Trance, Breakbeat & Jungle.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи