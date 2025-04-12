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Бади Контакт

Ресурс
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка творческого объединения Бади Контакт из Нижнего Новгорода во главе с Ильей (CALL ME ILYA) и Димой (LADIDADIDA). В клубе Ressourse будешь рейвиться всю ночь под Hard House, Techno, Trance, Breakbeat & Jungle.

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