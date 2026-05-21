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Авторская книга художника в технике цианотипии

Русский музей фотографии, улица Пискунова, 9

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Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс посвящён созданию небольшой авторской книги, в которой цианотипия используется не только как способ печати, но и как средство визуального повествования. В процессе мастер-класса участники: - создадут серию цианотипических отпечатков, оформленных в авторский зин/книгу художника - поэкспериментируют с изображением как с гибким материалом, объединяя фотографию, цианотипию и коллаж Ведущая – Мария Кузнецова, художница и преподаватель изобразительного искусства. Более пяти лет занимается цианотипией, исследуя возможности этой техники в авторских проектах и образовательной практике. Работает иллюстратором. Активно преподаёт изобразительное искусство и регулярно проводит мастер-классы по цианотипии, делясь как техническими знаниями, так и авторским подходом к работе с фотопроцессами.

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