ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

At tribal night dance club

Эмиграция
Почтовый съезд, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Благая весть — новая музыкально-эзотерическая месса в эту субботу в Эми. Племя — это то, что возникает мгновенно. Оно исчезает, как только придёт охрана смысла. Но пока оно есть — ты свободен. И ты не один! Участники соберутся в шатре, которого нет на карте, в кочевом анклаве, в «Эмиграции», где границы стёрты. Временная автономная зона, возникающая на одну ночь. Здесь, 2 августа техно-кочевники  возведут храм, что сотрёт рассвет. Танец — это язык до слов. Tribal — не жанр. Это бунт телом. Только миг, только жара ритуала, перкуссии и пота. Практики вечера: Живой шёпот Kassette-tape алхимия, найденная в антикварных лавках между Алмату и Хашишградом. Они персобирают сэмплы, что были выброшены из истории: голос муллы, вплавившийся в плёнку, обрывки мизмара и кануна, смешанные с модуляциями, перкуссия как вспышка тайного письма на коже пустыни реального... Виниловый топот Войди в Племя и получи инициацию! Трансцендентальный tribal, астральный ambient, техно-эзотерика, мистериальный industrial, сладкий и тягучий New Age, напоминающий детство, которого не было. Винилы из пыльных гробниц, ангаров и грибных полей Англии. Одна ночь. Один круг. Одно Племя.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста