Благая весть — новая музыкально-эзотерическая месса в эту субботу в Эми. Племя — это то, что возникает мгновенно. Оно исчезает, как только придёт охрана смысла. Но пока оно есть — ты свободен. И ты не один! Участники соберутся в шатре, которого нет на карте, в кочевом анклаве, в «Эмиграции», где границы стёрты. Временная автономная зона, возникающая на одну ночь. Здесь, 2 августа техно-кочевники возведут храм, что сотрёт рассвет. Танец — это язык до слов. Tribal — не жанр. Это бунт телом. Только миг, только жара ритуала, перкуссии и пота. Практики вечера: Живой шёпот Kassette-tape алхимия, найденная в антикварных лавках между Алмату и Хашишградом. Они персобирают сэмплы, что были выброшены из истории: голос муллы, вплавившийся в плёнку, обрывки мизмара и кануна, смешанные с модуляциями, перкуссия как вспышка тайного письма на коже пустыни реального... Виниловый топот Войди в Племя и получи инициацию! Трансцендентальный tribal, астральный ambient, техно-эзотерика, мистериальный industrial, сладкий и тягучий New Age, напоминающий детство, которого не было. Винилы из пыльных гробниц, ангаров и грибных полей Англии. Одна ночь. Один круг. Одно Племя.