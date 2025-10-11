Артист-ток Гриши Шарова «Как иногда человек становится художником»
Азимут, улица Заломова, 2, конференц-зал
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
На своей лекции/ артист-токе художник Гриша Шаров поделится опытом: о том, как почти случайно, без художественного образования, в 27 лет стал рисовать на улице — и как это увлечение выросло в фестиваль стрит-арта, а затем появились и выставки, премии, ярмарки и даже паблик-арт объект в Нижнем Новгороде. Гриша Шаров изучает страхи, память, травмы детства и чувство утраченного будущего, а еще переосмысляет русский авангард.
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