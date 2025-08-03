Artist-talk с художником Алексеем Корси
FUTURO, Рождественская улица, 6
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Корси расскажет о своей художественной практике через ключевые проекты, формальных основах искусства, зрительских ожиданиях, важности сложного чувства, а также поделится планами на время пребывания в Нижегородской области. Объекты и инсталляции художника воплощают интерес к философии Люблянской школы психоанализа, магистральной темой которой являются сложные отношения субъекта с окружающим миром через язык. Работы, полные чувства отстраненности и меланхолии, фиксируют растерянность человека перед бесконечно разворачивающимся в его глазах миром, и эта рассеянность становится объединяющим мотивом в практике Корси.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи