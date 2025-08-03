Корси расскажет о своей художественной практике через ключевые проекты, формальных основах искусства, зрительских ожиданиях, важности сложного чувства, а также поделится планами на время пребывания в Нижегородской области. Объекты и инсталляции художника воплощают интерес к философии Люблянской школы психоанализа, магистральной темой которой являются сложные отношения субъекта с окружающим миром через язык. Работы, полные чувства отстраненности и меланхолии, фиксируют растерянность человека перед бесконечно разворачивающимся в его глазах миром, и эта рассеянность становится объединяющим мотивом в практике Корси.