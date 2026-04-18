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Артём Пора Домой
Premio Centre, Нижне-Волжская набережная, 1В
Начало:
Завершение:
от 2120₽ до 5300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Тот самый диджей в ушанке, который точно попадался тебе в сети. Артём, известен тем, что берёт любимые всеми поп и рок-хиты и превращает их в настоящий энергетический взрыв. Его визитная карточка — мощные ритмы, заставляющие звучать знакомые мелодии по-новому, свежо и невероятно зажигательно. Диджей из хрущёвки, который делает бэнгеры на «Раз, два, три»!
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