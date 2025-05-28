Три сюжета о загадочных преступлениях в мире искусства — свежих и архивных. Авантюрные события, в которых фигурируют колоритные мошенники, подкупленные свидетели, странные следственные эксперименты, искусные манипуляции арт-диллеров и, конечно, огромные деньги, гениальные художники и шедевры. Ты узнаешь каков он, жестокий профессиональный мир искусства, что скрывается в тенях красоты. Лекция представляет собой экспериментальный формат, который появился из идеи соединить профессиональные интересы лектора в сфере современного искусства и его личное увлечение жанром тру-крайм. Лектор: Бирюкова Анастасия, культуролог, директор Галереи 9Б.