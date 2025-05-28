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Art crime. Непридуманные истории об искусстве и преступлениях
Penthouse, Малая Покровская улица, 2А
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 1800₽
Возраст 12+
Про событие
Три сюжета о загадочных преступлениях в мире искусства — свежих и архивных. Авантюрные события, в которых фигурируют колоритные мошенники, подкупленные свидетели, странные следственные эксперименты, искусные манипуляции арт-диллеров и, конечно, огромные деньги, гениальные художники и шедевры. Ты узнаешь каков он, жестокий профессиональный мир искусства, что скрывается в тенях красоты. Лекция представляет собой экспериментальный формат, который появился из идеи соединить профессиональные интересы лектора в сфере современного искусства и его личное увлечение жанром тру-крайм. Лектор: Бирюкова Анастасия, культуролог, директор Галереи 9Б.
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