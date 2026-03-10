Антон Титов / imdanyayourfrnd / ultramarina
улица Красная Слобода, 9
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь джангла и различной электроники. За пульт встанут Антон Титов (Deck), imdanyayourfrnd и ultramarina. Вход бесплатный. Обязательно возьми оригинал паспорта.
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