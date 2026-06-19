Концерт современной инструментальной музыки, выросшей на стыке классической традиции и минимализма. Музыка, под которую хочется замедлиться, вспомнить важное, почувствовать настоящее. Живое исполнение, камерная атмосфера и звук, который словно растворяется в воздухе, делая этот вечер по-настоящему особенным. В программе — произведения современных композиторов, где лаконичность мелодий сочетается с глубокой эмоциональностью, а тишина между нотами становится не менее значимой, чем сами звуки. Это пространство для созерцания, внутреннего диалога и мягкого погружения в состояние покоя. Концерт для тех, кто ищет не громких впечатлений, а тонких чувств, искренности и музыки, которая остаётся с вами ещё долго после последнего аккорда.