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Андеграундный вечер поэзии

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+

Про событие

Андеграундный оплот независимой поэзии, а также литературное коммьюнити. Здесь все равны, главное — писать хорошие стихи и быть оригинальным. Лучшего поэта выберут зрители. Худших же не будет, поскольку оступиться в своих поисках — не значит быть худшим. Быть худшим — значит не искать. Ведущий мероприятия — Павел Баринов. Ты можешь записаться и выступить со своим произведением: https://vk.com/topic-157022792_50085881

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