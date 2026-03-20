Андеграундный вечер поэзии
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Про событие
Андеграундный оплот независимой поэзии, а также литературное коммьюнити. Здесь все равны, главное — писать хорошие стихи и быть оригинальным. Лучшего поэта выберут зрители. Худших же не будет, поскольку оступиться в своих поисках — не значит быть худшим. Быть худшим — значит не искать. Ведущий мероприятия — Павел Баринов. Ты можешь записаться и выступить со своим произведением: https://vk.com/topic-157022792_50085881
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