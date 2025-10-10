Выбор редакции
Ананасова
Малая Ямская улица, 78А
Начало:
Завершение:
1100₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Четыре года тишины, и вот она снова пакует чемодан — платье, новый сборник и слова, которые выстрадали, выжили и теперь звучат громче прежнего. Ананасова — автор романов «Фантазёрка», «Пелена», «Обезбол» и «Зачем сожгли моё чучело», рассказов «Эксперимент», «Щёлк», «Можно пройти?» и иммерсивного аудиоспектакля «Кукла». Встречай поэтессу, прозаика и журналиста с презентацией книги «Пришёл волчок». Что это за стихи? Детские? Страшные? — Истину узнаешь совсем скоро.
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