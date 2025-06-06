Центр культуры «Рекорд» распахнет свои двери для экспозиции знаменитого арт-объекта — алюминиевой акулы, ставшей символом новаторства и смелого дизайна от АлюмАрт. Этот объект, давно завоевавший сердца коллекционеров и ценителей прекрасного, представляет собой впечатляющую скульптуру, выполненную из алюминия. Хищный силуэт, воплощенный в металле, поражает своей динамикой и реалистичностью, заставляя зрителя замереть в восхищении перед мощью и грацией морского обитателя. Прибытие акулы в Нижний Новгород — это не просто выставка, это диалог культур, возможность прикоснуться к современному искусству мирового уровня. Вход свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00-20:00