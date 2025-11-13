Сольный концерт Алексея Шамутило — комика, сочетающего абсурд и честность в самом неожиданном ключе. Его выступления — это микс бытового трэша и глубоких внутренний монологов взрослого человека, который, поедая картошку фри с мороженым, рассуждает о смысле жизни и об обыденных нелепостях вокруг людей. Ты получишь заряд искреннего смеха и лёгкой философии, которая заставит взглянуть на привычные вещи под новым углом. Алексей — победитель третьего сезона шоу «Открытый Микрофон» на ТНТ, а также участник таких проектов как: Stand-up на ТНТ, Шоу «Офис», «Книжный Клуб», «Разгоны» и «Самый умный комик» на YouTube-канале Stand Up Club #1, а также «Роастбаттл» на LABELCOM.Сольный StandUp концерт Алексея Шамутило. Алексей — участник проектов «StandUp на ТНТ», «StandUp Club #1», победитель третьего сезона шоу «Открытый Микрофон на ТНТ».