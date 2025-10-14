Александр Найданов и Ерёма Акмолдаев — сочный микс колорита казахской и бурятской харизмы на сцене Стендап Клуба. Этот вечер совокупность актуальных тем, личной самоиронии и жизненных наблюдений под одеялом юмора в новом большом концерте.