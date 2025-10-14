Александр Найданов и Ерёма Акмолдаев
Рождественская улица, 10
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Александр Найданов и Ерёма Акмолдаев — сочный микс колорита казахской и бурятской харизмы на сцене Стендап Клуба. Этот вечер совокупность актуальных тем, личной самоиронии и жизненных наблюдений под одеялом юмора в новом большом концерте.
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