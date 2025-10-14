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Александр Найданов и Ерёма Акмолдаев

Стендап клуб
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Александр Найданов и Ерёма Акмолдаев — сочный микс колорита казахской и бурятской харизмы на сцене Стендап Клуба. Этот вечер совокупность актуальных тем, личной самоиронии и жизненных наблюдений под одеялом юмора в новом большом концерте.

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