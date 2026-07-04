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4 этап Российской Серии Кольцевых Гонок

Автодром «Нижегородское Кольцо», Богородский район, зона Нижегородское кольцо, 1

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от 1450₽ до 40000₽
Возраст 0+

Про событие

Экватор сезона коротких — спринт — гонок Чемпионата и Кубка России в Нижнем. Этап СМП РСКГ — самого масштабного и престижного гоночного турнира страны. Гонки будут идти с утра до вечера, на трассе побывают около 100 разных машин. В том числе участвуют «супер-Лады» — ярко-желтые LADA Vesta с 350-сильными моторами, на равных сражающиеся с иномарками Hyundai и даже Audi. Зрителей ждут: — Туринг; — Супер-продакшн; — Туринг-Лайт; — S1600; — спортпрототипы CN Полное погружение в гоночную тему: зрительская трибуна — это только начало. Ведь также можно: — пообщаться с гонщиками и посмотреть на машины на прогулки по пит-лейн в середине дня; — выйти на стартовую прямую в момент подготовки машин к гонке; — попасть в боксы гоночных команд со специальной экскурсией.

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