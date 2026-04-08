  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

Zudwa

Москва, Столярный переулок, 3к13

Телефон

Telegram

Музыкальный бар в Столярном переулке, где можно покрутить пластинки на коллекционных проигрывателях. Авторы проекта называют его «Хай-фай баром», что справедливо: здесь собрали профессиональную акустическую аппаратуру уровня высокой точности (High Fidelity), то есть дающую звук максимально близкий оригиналу. Каждый день здесь играют музыку разных жанров от хауса до постпанка. А иногда ребята устраивают «Свободную вертушку»: любой гость может покрутить свои любимые пластинки на винтажной Unitra Kometa, которую в советской время называли «польским чудом». В сопровождение к музыке предлагают взять бокал вина, фирменную настойку или авторский коктейль. Режим работы: ПН-ВТ: Выходные СР-ВС: 16:00-00:00
Карта места...

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста