Двухэтажный винно-коктейльный бар, вдохновлённый легендами района Кузнецкий Мост. В коктейльной карте прописана классика и авторские твисты с историей, например, названный в честь модистки и любовницы Саввы Морозова микс «Жу-жу». Кухня склоняется к французской: на закуску предусмотрены паштеты и всевозможные тартины, из более основательных историй — сливочные мидии с сыром дорблю и говяжьи щёчки в соусе демиглас. https://www.zelenaya-sobaka.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ: 14:00-02:00 ПТ-СБ: 14:00-06:00 Воскресенье: 14:00-01:00
Карта места...
Мероприятие не соответствует описанию. Пришли к указанному времени, сказали вход только по депозиту, на бар 1000₽, на стол 3000₽.