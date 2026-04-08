Атмосферный винный бар на Китай-городе. В интерьере — всё, везде и сразу, разностилевой арт и велосипед на стене, мебель всех форм, цветов и размеров, книжки на полу и камин. Иногда здесь проводят ламповые киновечера или смотрят трансляции футбольных матчей, иногда — делают зарисовки с натуры или танцуют под сеты приглашенных диджеев. В барной карте собрали интересную подборку европейских тихих и игристых вин с редкими этикетками Нового Света. Кроме того, есть разливное и бутылочное пиво и сидр. В дополнение подают тапас и лепешку роти с разнообразными начинками, ассорти намазок и сеты закусок под вино. Режим работы: ПН-ВТ: Выходной СР-ЧТ, ВС: 18:00-00:00 ПТ-СБ: 18:00-02:00 https://t.me/yasnomoscow
Карта места...