  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

Ясно

Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с8
Атмосферный винный бар на Китай-городе. В интерьере — всё, везде и сразу, разностилевой арт и велосипед на стене, мебель всех форм, цветов и размеров, книжки на полу и камин. Иногда здесь проводят ламповые киновечера или смотрят трансляции футбольных матчей, иногда — делают зарисовки с натуры или танцуют под сеты приглашенных диджеев. В барной карте собрали интересную подборку европейских тихих и игристых вин с редкими этикетками Нового Света. Кроме того, есть разливное и бутылочное пиво и сидр. В дополнение подают тапас и лепешку роти с разнообразными начинками, ассорти намазок и сеты закусок под вино. Режим работы: ПН-ВТ: Выходной СР-ЧТ, ВС: 18:00-00:00 ПТ-СБ: 18:00-02:00 https://t.me/yasnomoscow
Карта места...

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста