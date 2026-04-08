«Воробушек» — хаотичный и экспериментальный музыкальный винный бар от Георгия Топуридзе и Дениса Курченко (Geju). Раньше на его месте, в лобби бутик-отеля Marco Polo, был кабинет директора, который настолько пропитался разговорами и вином, что превратился в бар. Топуридзе и Курченко собирали атмосферу с миру по ветке и соединили здесь всё, что любят сами: дерево и угольки, винил и винтаж, бетон и ковёр, среди которых музыка будет не просто звучать, а обволакивать. Вино курирует шеф-сомелье Лиза Грачева, которая собрала для гостей натуралку, дичку, квас и редкую классику от небольших европейских хозяйств. Меню короткое и в основном про закуски и бутеры. Режим работы: Ср-Вс: 18:00 - 00:00