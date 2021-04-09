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Винный базар

Москва, Петровский бульвар, 15, стр. 1

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На словах это сеть винных баров Евгении Качаловой с авторской кухней, а на деле место, где всегда хорошо. Пусть день может не задаться, отношения закончиться, погода подвести, работа утомить и дальше по списку — в «Винном Базаре» атмосфера «про счастье и про вино» не имеет конечной станции. Режим работы: ПН-ЧТ, СБ-ВС: 14:00-02:00 Пятница: 14:00-03:00 https://vinniybazar.ru/
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Комментарии

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Пользователь №46556
21 августа 2021, 01:40

Хорошее вино, качественный сервис

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Yana Pronovich
7 июня 2021, 03:19

Любимый базар! Классная команда ребят, атмосфера, еда, музыка и вино [2764-FE0F][2764-FE0F][2764-FE0F]

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