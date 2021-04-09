На словах это сеть винных баров Евгении Качаловой с авторской кухней, а на деле место, где всегда хорошо. Пусть день может не задаться, отношения закончиться, погода подвести, работа утомить и дальше по списку — в «Винном Базаре» атмосфера «про счастье и про вино» не имеет конечной станции. Режим работы: ПН-ЧТ, СБ-ВС: 14:00-02:00 Пятница: 14:00-03:00 https://vinniybazar.ru/
Карта места...
Комментарии
Yana Pronovich7 июня 2021, 03:19
Любимый базар! Классная команда ребят, атмосфера, еда, музыка и вино [2764-FE0F][2764-FE0F][2764-FE0F]
Хорошее вино, качественный сервис