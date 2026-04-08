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Варка

Москва, ул. Александра Солженицына 1/5

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Бар с крафтовым пивом на Таганке. Зал «Варки» вмещает порядка 70 гостей. Интерьер довольно простой, с элементами лофта: столы из бочек, перегородки из труб, массивная барная стойка, кирпичные стены, графика. В баре более 20 сортов разливного пива и ещё около 80 в бутылках. Список напитков написан на меловой доске, ассортимент регулярно обновляется. И часто в бар «Варка» на улице Александра Солженицына привозят крафт от российских производителей. Ещё из алкоголя — фирменные настойки с курагой и черносливом. В качестве закусок идут снэки и сэндвичи. Режим работы: ПН-СР, ВС: 14:00-00:00 Четверг: 14:00-02:00 ПТ-СБ: 14:00-04:00
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Комментарии

А
Аноним
29 июня 2024, 13:15

Хорошо бар , с хорошей кухней и не плохим выбором пива

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