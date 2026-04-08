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Уе!бар

Москва, улица Маросейка, 4/2с1

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https://yebar.ru/msk Концепция бара вдохновлена неприязнью к типичному ресторанному лицемерию с обеих сторон: если персоналу плохо, он должен улыбаться, если гость хочет выругаться — его ждёт общественное осуждение. Здесь официанты стебутся над гостями. Они хамят, разряжают обстановку уместными шутками и тем самым создают самую искреннюю атмосферу, которой нет ни в одном другом заведении. Гостей посылают в «жопу», ведь она обозначает вход в туалет. Можно присесть на стул с пиками точеными и обкашлять жизненные вопросики с уе!барменом. Кстати, если рассмешишь его, получишь шот. Режим работы: ПН-ЧТ: 17:00-03:00 Пятница: 17:00–05:00 Суббота: 16:00–05:00 Воскресенье: 16:00–03:00
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