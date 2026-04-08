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Touche

Москва, ул. Рочдельская, 15, стр. 22

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Винный ресторан с хорошим балансом трёх составляющих: — Оригинальная авторская кухня с сезонным меню — Больше 20 вин по бокалам и 300+ позиций в карте бутылок, от хорошей классики до необычных регионов и редких вин от маленьких производителей. Часть из них регулярно открывается на бокалы в формате винных сетов — Бар с интересной коктейльной картой и лаконичной продуманной подборкой крепких напитков Атмосферу создаёт непринуждённый, но продуманный интерьер, тоже построенный на сочетаниях — от классики до оригинальных дизайнерских решений. В уютной обстановке можно почитать редкую гастрономическую и винную литературу (у нас её много), а барная и винная карты написаны так, чтобы их хотелось изучать. https://touchewinebar.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, СБ: 09:00-00:00 Пятница: 09:00-02:00 Воскресенье: 09:00-23:00
Карта места...

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