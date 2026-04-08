Сетевой лаунж-бар с дорогим интерьером в Никитском переулке. Основной упор в меню сделан на бестабачные паровые коктейли, классические и на фруктовых чашах, ананасе или кокосе, есть несколько фирменных вкусовых миксов. В обширной чайной карте представлены различные чаи от молочного улуна до черного пуэра. В меню напитков также можно найти домашние лимонады, разливное и бутылочное пиво, крепкий алкоголь, классические и авторские коктейли. Из еды — закуски и десерты, в том числе мороженое во фруктах. https://timeless.club/ Режим работы: ежедневно 12:00-03:00
Карта места...