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Timeless

Москва, пер. Никитский 7с1

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Сетевой лаунж-бар с дорогим интерьером в Никитском переулке. Основной упор в меню сделан на бестабачные паровые коктейли, классические и на фруктовых чашах, ананасе или кокосе, есть несколько фирменных вкусовых миксов. В обширной чайной карте представлены различные чаи от молочного улуна до черного пуэра. В меню напитков также можно найти домашние лимонады, разливное и бутылочное пиво, крепкий алкоголь, классические и авторские коктейли. Из еды — закуски и десерты, в том числе мороженое во фруктах. https://timeless.club/ Режим работы: ежедневно 12:00-03:00
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