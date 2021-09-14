Комментарии
Клевый бар с антуражем и неплохой музыкой, весьма приветливый персонал
Очень шумный джаз-бар, нужно приходить пораньше, чтобы не пробираться до барменов 😅
Приятная атмосфера и музыка! Мне нравится и всем рекомендую 👍
Не была, но пошла бы))
Любимый бар с сигарной комнатой и живым джазом каждый день
Если хотите послушать концерт идите в будни, по пт/сб голоса посетителей совершенно перекрывают музыку. Берите нал, музыкантов просят поблагодарить после выступления (именно просят, это не обязательно)
Отличное очень веселое и атмосферное место. Алкоголь отличный, закуски не очень.
Атмосферное маленькое закрытое место в стиле старых джазовых клубов США с живой музыкой, своей хьюмидорной комнатой, комнатой для курения, где есть возможность заценить сигары с бокалом виски и завести светскую (или не очень) беседу с другими посетителями данной комнаты.
атмосферно нереально