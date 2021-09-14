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The Bix

Москва, Большой Козихинский переулок, 9/12

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Бар с ежедневными джазовыми концертами на Патриарших прудах. В меню акцент сделан на американские блюда и закуски, которые удобно есть руками: сырные шарики, брюссельская капуста с беконом, коул-слоу в рожке из пармезана, несколько вариантов сэндвичей и ребрышки. В барной карте от Максима Ситницкого (Tiki Bar, Прожектор, Saxon & Parole) американская коктейльная классика, крафтовое бутылочное пиво с американских пивоварен, большой выбор крепкого алкоголя и вино. Каждый вечер проходят выступления российских и зарубежных джаз-бэндов. Режим работы: ежедневно 18:00-03:00 Сайт: https://thebix.bar/
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Комментарии

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Лина
26 октября 2025, 02:59

атмосферно нереально

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Виктория
19 февраля 2025, 23:45

Клевый бар с антуражем и неплохой музыкой, весьма приветливый персонал

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Ксюша
26 января 2025, 05:26

Очень шумный джаз-бар, нужно приходить пораньше, чтобы не пробираться до барменов 😅

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Глеб
5 января 2025, 04:22

Приятная атмосфера и музыка! Мне нравится и всем рекомендую 👍

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Sofy
14 апреля 2024, 21:33

Не была, но пошла бы))

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Александра
19 марта 2024, 03:26

Любимый бар с сигарной комнатой и живым джазом каждый день

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Anastasia
6 ноября 2023, 23:55

Если хотите послушать концерт идите в будни, по пт/сб голоса посетителей совершенно перекрывают музыку. Берите нал, музыкантов просят поблагодарить после выступления (именно просят, это не обязательно)

П№
Пользователь №90088
20 июня 2022, 11:08

Отличное очень веселое и атмосферное место. Алкоголь отличный, закуски не очень.

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Acid
14 сентября 2021, 19:30

Атмосферное маленькое закрытое место в стиле старых джазовых клубов США с живой музыкой, своей хьюмидорной комнатой, комнатой для курения, где есть возможность заценить сигары с бокалом виски и завести светскую (или не очень) беседу с другими посетителями данной комнаты.

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