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The Abbey Players

Москва, улица Новый Арбат, 5

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Паб иммерсивными с театральными постановками. В Abbey Players можно начать с ужина, продолжить бокалом у бара и внезапно оказаться в истории, которая происходит слишком близко, чтобы делать вид, что ты просто наблюдатель. Это уютный ирландский паб в центре Москвы с тёплым деревянным интерьером, мягким светом и атмосферой старой Европы. Здесь подают разливное пиво, хороший выбор виски, сытные блюда европейской кухни и классические закуски к пинте. Это место для неспешных разговоров, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. https://abbeyplayerstheatre.ru/ Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-06:00
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