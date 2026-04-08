Современная изакая и аудио-бар в подвалах Солянки. Таби – традиционная рабочая обувь и крой носков рикш в Японии, которые спустя 6 веков существования ворвались в гардеробы по всему миру. В подвале на Солянке к традиционному формату изакаи добавили лёгкой иронии и современные техники, чтобы раскрыть формат и сделать Tabi местом на каждый день. Команда проекта – Денис Бобков, Виталий Бганцов и Виктория Конюхова – отправилась в Японию, посмотрела, какими бывают изакаи, и самое интересное покажут в Tabi. Обучил команду кухни Хироки Аракава – шеф, поработавший в Осаке, Сингапуре, Куала-Лумпуре и Москве («Цветение сакуры» и Каппо Хироки Аракава). В меню около 40 позиций, много традиционных и малоизвестных рецептов: от пирожков карри-пан и стейка из шелкового тофу, до гёдза в классическом бульоне даши и целого меню на хибачи-гриле. В качестве иронии: классическая форма кацу сандо (сэндвичей), с докторской вместо котлеты, фрэнч фрайс с нори-солью и маринованным желтком вместо соуса, огурец сио коджи – салат «летний» из огурцов и томатов, заправленных бактериями коджи, которые используют для приготовления саке. В баре уживаются натуральное вино (от самого безумного до вполне элегантного с классическим профилем), саке и коктейли. Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 18:00-00:00 ПТ-СБ: 18:00-02:00 https://izakayatabi.ru/
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