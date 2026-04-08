  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

Stolovaya

Москва, улица Покровка, 38с5
Проект-гибрид столовой и бара от создателей Escapist. Заведение занимает просторный зал с минималистичным интерьером: белый кирпич, зелёные металлические стулья, простые жестяные тарелки и яркая живопись. Есть места за баром и у окна, а в тёплый сезон открывается летняя терраса. Здесь подают базовые, знакомые каждому с детства блюда: салат из огурцов и помидоров, борщ, сосиски или котлеты с картофельным пюре, макароны с подливкой и прочее. Днём действует меню бизнес-ланчей. К блюдам наливают пиво на кранах или миксуют коктейли. Режим работы: ВС-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-02:00
Карта места...

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста