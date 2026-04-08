Проект-гибрид столовой и бара от создателей Escapist. Заведение занимает просторный зал с минималистичным интерьером: белый кирпич, зелёные металлические стулья, простые жестяные тарелки и яркая живопись. Есть места за баром и у окна, а в тёплый сезон открывается летняя терраса. Здесь подают базовые, знакомые каждому с детства блюда: салат из огурцов и помидоров, борщ, сосиски или котлеты с картофельным пюре, макароны с подливкой и прочее. Днём действует меню бизнес-ланчей. К блюдам наливают пиво на кранах или миксуют коктейли. Режим работы: ВС-ЧТ: 12:00-00:00 ПТ-СБ: 12:00-02:00