Star Bar. Здесь зажигаются звёзды. Здесь не бывает скучно, потому что Star Bar — это место, где обычный вечер превращается в праздник. Что тебя ждёт: — Танцы на барной стойке. Поднимайся и покажи, как умеешь двигаться — Danceshot — эффектная и смелая подача алкоголя через танец. Запомнится надолго — Караоке — стань звездой бара — Неоновая диско атмосфера — твои сторис будут ярче звёзд — Акции и спецпредложения — любят радовать своих гостей. А ещё: — Большая барная карта: от классических коктейлей до фирменных сетов с шотами — Диско, поп и танцевальные хиты — музыка, под которую хочется двигаться — Стильный интерьер — неон, свет и атмосфера настоящей вечеринки Star Bar — это место для тех, кто умеет отдыхать по-настоящему. Без поездок в центр, без скуки, без компромиссов. Просто приходи, танцуй, пой и наслаждайся моментом. Ежедневно с 20:00 до 06:00 Сайт: https://starbar.ru/
Карта места...