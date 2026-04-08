StandUp & Action — бар с насыщенной вечерней программой на Дербеневской набережной. Интерьер сделали ярким — красные кирпичные стены, неоновые вывески и множество лампочек. С пятницы по воскресенье играет диджей, выступают стендап-комики и кавер-группы, устраивают сеты живой музыки или приглашают барабанщиков. На баре смешивают более 15 вариантов коктейлей, делают шоты, наливают крепкий алкоголь. К напиткам — салаты, закуски и блюда на компанию из достаточно разнообразного меню — готовят креветки, мидии, тартары, жарят стейки и делают бургеры. пн-сб 09:00–00:00 https://astandup.ru/
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