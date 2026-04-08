  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

StandUp & Action

Москва, Дербеневская наб., 7, стр.12

Телефон

Telegram

ВКонтакте

StandUp & Action — бар с насыщенной вечерней программой на Дербеневской набережной. Интерьер сделали ярким — красные кирпичные стены, неоновые вывески и множество лампочек. С пятницы по воскресенье играет диджей, выступают стендап-комики и кавер-группы, устраивают сеты живой музыки или приглашают барабанщиков. На баре смешивают более 15 вариантов коктейлей, делают шоты, наливают крепкий алкоголь. К напиткам — салаты, закуски и блюда на компанию из достаточно разнообразного меню — готовят креветки, мидии, тартары, жарят стейки и делают бургеры. пн-сб 09:00–00:00 https://astandup.ru/
Карта места...

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста